César afirma que teve que sair do município devido às ameaças que vem recebendo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 30/08/2021 21:19 | Atualizado 30/08/2021 21:40

Belford Roxo – O pedreiro Cesar de Jesus Amorim Costa postou nas redes sociais um emocionado vídeo falando sobre o drama pessoal que está passando, após ser confundido com um estuprador, em Belford Roxo. Em um dos trechos, César afirma que teve que sair do município devido às ameaças que vem recebendo: “Preciso ter minha vida de volta”, destaca. O homem que cometeu o crime, foi preso em maio deste ano. Confira o vídeo abaixo:



O crime aconteceu na noite do dia 13 de abril, quando uma jovem de 22 anos, foi roubada e estuprada no Centro de Belford Roxo. Uma foto do suspeito que viralizou em grupos de whatsapp e no facebook, transformou negativamente a vida do pedreiro, que foi confundido e injustamente apontado pelo crime.

No vídeo, Cesar esclarece que colaborou com as investigações da Polícia Civil, inclusive com a coletra de material genético. Porém, mesmo com a prisão do autor do crime, em maio, as ameaças de morte fizeram com que ele deixasse Belford Roxo, por orientação da polícia.

“Estou correndo sério risco de vida e minha família também. Por favor, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que conseguirem. Preciso ter minha vida de volta. Em meio às muitas lágrimas, peço a ajuda de vocês para que algo trágico não aconteça.” disse o emocionado pedreiro.