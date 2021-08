As aulas de Pilates são comandadas pela professora Jaqueline. - Divulgação

As aulas de Pilates são comandadas pela professora Jaqueline.Divulgação

Publicado 27/08/2021 21:04 | Atualizado 27/08/2021 21:06

Belford Roxo - A Secretaria de Esporte e Lazer de Belford Roxo realiza na próxima terça-feira (31/08), às 8h30h, na Vila Olímpica, no bairro Nova Piam, um Aulão de Pilates, dando o pontapé inicial da Campanha Setembro Amarelo 2021. O mês é dedicado à prevenção do suicídio. A campanha, que começou no Brasil em 2015, visa conscientizar as pessoas sobre e como evitar o suicídio.

“Hoje atendemos a centenas de pessoas em várias faixas etárias e temos histórias de algumas tentativas de suicídio, por isso não podemos ficar a parte deste problema mundial, que muitas vezes se inicia porque a pessoa vem sofrendo de alguma incapacidade física ou motora e tem sua autoestima afetada. Temos que alertar a população sobre a importância desse tema. Vamos fazer esse aulão e mostrar que quando cuidamos do corpo, também estamos cuidando da mente”, disse a professora de Pilates, Jaqueline do Carmo Cruz.

SETEMBRO AMARELO

A campanha Setembro Amarelo, surgiu em setembro de 1994, nos Estados Unidos. O jovem Mike Emme, de 17 anos, cometeu suicídio. Ele tinha um Mustang 68 amarelo e, no dia do seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio para pessoas que pudessem estar enfrentando problemas emocionais.



O evento respeitará todos os protocolos contra a pandemia do Covid-19.



Para os interessados no Aulão de Pilates gratuito, a Vila Olímpica de Belford Roxo fica na Rua Lecílio, s/n, bairro Nova Piam.