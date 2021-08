O poste pegou fogo na área central do bairro Heliópolis - Reprodução

Publicado 26/08/2021 18:58 | Atualizado 26/08/2021 18:58

Belford Roxo - Um poste pegou fogo na tarde desta quinta-feira (26/08), no bairro Heliópolis, em Belford Roxo. Segundo as imagens e o relato de moradores, a queda de um dos fios que pegou fogo, em frente uma loja de peças de automóveis, chegou a atingir um motoqueiro que passava no local, que não se machucou gravemente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local para conter o incêndio. Tem sido recorrente em alguns bairros de Belford Roxo, postes pegarem fogo. Recentemente no Centro, dois postes e as fiações pegaram fogo, assustando os pedestres que passavam pelo local.