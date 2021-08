Jovem atendido pelo Profesp agradece à deputada Daniela do Waguinho pelo apoio - Divulgação

Publicado 26/08/2021 12:32 | Atualizado 26/08/2021 12:39

Belford Roxo - O Programa Forças no Esporte (Profesp), que beneficia de crianças e jovens na Baixada Fluminense, receberá R$ 800 mil reais através do mandato da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ). Madrinha das atividades, a parlamentar destinou quase o triplo do solicitado pela Marinha do Brasil, responsável pelo desenvolvimento do projeto, em parceria com os ministérios do Esporte, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Defesa.

Deputada Daniela do Waguinho conversa com as crianças e jovens beneficiados no programa esportivo e social Divulgação Como o recurso já foi empenhado, em breve estará disponível para reforma da piscina e ampliação de demais projetos realizados na Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti. São beneficiados crianças e jovens entre 6 e 18 anos de idade, que praticam corrida, futebol, handebol, vôlei, entre outras atividades.

O Profesp atende mais de 27 mil alunos em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil, no contraturno escolar. Os alunos também participam de palestras educativas que contribuem no desenvolvimento da ética, civismo, preservação do meio ambiente, além de serem estimulados a refletir sobre respeito, cooperação, disciplina e responsabilidade.

Em visita à sede do Profesp na segunda-feira (22/08), a deputada reafirmou o compromisso em ajudar as atividades na Baixada Fluminense.

Deputada Daniela do Waguinho com a equipe do Profesp Divulgação “Agradeço ao Almirante Armando, ao Vice-Almirante Carlos Chagas e a todos que, mais uma vez, me receberam muito bem. Precisamos valorizar a importância do esporte na vida das nossas crianças e jovens, apoiando projetos voltados para moradores das comunidades mais carentes, como é o Profesp. Parabenizo a Marinha do Brasil e a Força de Fuzileiros Navais pela sensibilidade com esse programa tão importante para os jovens do nosso estado do Rio de Janeiro. Contem sempre comigo e com o meu mandato”, disse Daniela do Waguinho.

Formada em pedagogia e coordenadora na Região Sudeste da Frente Parlamentar da Primeira Infância, a deputada tem como prioridade em seu mandato proteger e defender os direitos das crianças, bem como mobilizar a população e gestores na criação de políticas públicas em prol delas e dos jovens.

“O desafio que temos é garantir melhorias contínuas e os direitos de acesso à saúde, educação, assistência social e maior proteção para as nossas crianças e nossos adolescentes. Esse papel é de todos nós, pais, sociedade, escolas, executivo, legislativo e judiciário”, concluiu a deputada, que na visita ao Profesp, respeitando os protocolos sanitários em decorrência da Covid-19, ganhou uma máscara de proteção dos alunos, em agradecimento ao seu apoio às atividades.