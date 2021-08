O bandido foi conduzido à 54ª DP (Belford Roxo) para registro da ocorrência. Um simulacro (réplica) de pistola foi apreendido - Reprodução

Publicado 24/08/2021 16:42 | Atualizado 24/08/2021 16:44

Belford Roxo – Policiais militares da Operação Segurança Presente de Belford Roxo, prenderam na noite de segunda-feira (23/08), um criminoso após uma tentativa de assalto a um motorista de aplicativo.

Segundo informações dos agentes, a vítima foi surpreendida por três homens que embarcaram em seu veículo, anunciando o assalto. Ao avistar os PMs, o motorista do automóvel sinalizou para a guarnição, que percebeu que algo estava acontecendo. De acordo com os policiais, com a aproximação, dois criminosos conseguiram fugir, ficando apenas um armado.

O bandido foi conduzido à 54ª DP (Belford Roxo) para registro da ocorrência, onde permaneceu preso. Um simulacro (réplica) de pistola foi apreendido.