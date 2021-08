A vacinação servirá para quem trabalha e não teve tempo de se imunizar nos horários normais - Rafael Barreto / PMBR

A vacinação servirá para quem trabalha e não teve tempo de se imunizar nos horários normaisRafael Barreto / PMBR

Publicado 23/08/2021 14:54 | Atualizado 23/08/2021 15:07

Belford Roxo - No corre-corre do dia a dia, muitas vezes as pessoas não conseguem tempo para se vacinar contra a Coviod-19. Pensando em facilitar a vida de quem ainda não conseguiu tempo para se imunizar, a Prefeitura de Belford Roxo está fazendo mutirões à noite em diversos bairros para beneficiar principalmente quem trabalha o dia todo. O próximo mutirão será realizado nesta terça-feira (24 /08), a partir das 18h30, na Rua da Providência, no bairro Parque São José. A vacinação é para pessoas acima de 18 anos.

Até o dia 17 de agosto o município já aplicou 264.551 doses de vacina. Sendo: 215.721 (primeira dose), 45.522 (segunda dose) e 3.308 (dose única). Belford Roxo dispõe de 12 postos, além de um drive thru (Uniabeu, Rua Itaiara, Centro), que estão vacinando pessoas acima de 18 anos. Os posto são os seguintes:

Publicidade

1ª e 2ª dose

Policlínica Heliópolis, Policlínica Parque Amorim, Policlínica Itaipu, Policlínica Parque São José, Policlínica Wona, Policlínica Santa Maria, UBS Antonio Francisco Ribeiro (Recantus), USF Maria Anésia de Araújo Silva (Jardim Redentor), Ciep Casemiro Meirelles (próximo à Dutra), Ciep Constantino Reis (São Bernardo).

Publicidade

Já as Policlínicas Neuza Brizola e Nova Aurora estão aplicando apenas a segunda dose.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou que o ritmo de imunização em Belford Roxo está dentro do previsto, pois já foram vacinadas milhares de pessoas de diversas faixas etárias e grupos. “Não temos falta de doses e agora estamos com os mutirões à noite para alcançar o público que trabalha e não tem tempo durante o dia. A aceitação tem sido ótima e com isso aumentamos o número de pessoas imunizadas”, concluiu o secretário.

Publicidade