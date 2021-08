Belford Roxo

Prefeito em exercício de Belford Roxo e deputada federal visitam obras no bairro Shangrilá

Márcio Canella e Daniela do Waguinho acompanharam de perto as obras de saneamento, construção de rede de abastecimento de água e pavimentação em mais de 40 ruas. A iniciativa é fruto de um convênio do Governo Federal com a Prefeitura

Publicado 20/08/2021 18:29 | Atualizado há 2 dias