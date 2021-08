SE Belford Roxo acumula 14 vitórias e apenas duas derrotas na Série C do Carioca - Marcos Leandro / SEBR

Publicado 22/08/2021 03:41 | Atualizado 22/08/2021 03:43

Belford Roxo – O Sociedade Esportiva Belford Roxo encara o Búzios, neste domingo, às 15h, no Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no jogo de ida das semifinais da Série C do Campeonato Carioca.

O SE Belford Roxo terminou a primeira fase como líder absoluto, com 14 vitórias e apenas duas derrotas.