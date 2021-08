Rafael Lucas marcou o gols dos belforroxenses, com Kenny e Aranha fazendo para o time da Região dos Lagos - Divulgação / SEB

Publicado 22/08/2021 23:42 | Atualizado 22/08/2021 23:48

Belford Roxo – O Sociedade Esportiva Belford Roxo perdeu para o SE Búzios por 2 a 1, neste domingo (22/08), no jogo da ida das semifinais da Série C do Campeonato Carioca. A partida aconteceu no Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio. Rafael Lucas marcou o gol dos belforroxenses, com Kenny e Aranha garantindo a vitória da equipe da Região dos Lagos.

A partida de volta acontece no próximo domingo (29/08), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo. Como terminou na liderança do primeiro turno, o SE Belford Roxo precisa vencer por um gol de diferença para avançar à final da competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).