Sidney Canella, Márcio Canella, Cláudio Castro, Waguinho, Daniela do Waguinho e Marcelo Canella com o certificado de outorgaRafael Barreto / PMBR

Publicado 23/08/2021 19:18 | Atualizado 23/08/2021 19:35

Belford Roxo - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), entregou nesta segunda-feira (23/08) ao prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (PSL), o certificado de outorga no valor de R$ 335.815.892,14, referente aos recursos oriundos da concessão dos serviços de saneamento da Cedae. A previsão é que o valor seja pago em três parcelas: 2021, 2022 e 2025. A Prefeitura de Belford Roxo investirá o montante em obras de pavimentação, saneamento básico e esgotamento sanitário em diversos bairros e construção de áreas de lazer. A Cedae foi arrematada por cerca de R$ 23 bilhões.

O governador Cláudio Castro elogiou a gestão da Prefeitura de Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR

Segundo o governo estadual, a concessão deve render R$ 27 bilhões em investimentos em 12 anos para serviços de saneamento em território fluminense e recuperação de áreas historicamente problemáticas como a Baía de Guanabara, a Bacia do Guandu e o sistema lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá.

O prefeito Waguinho enfatizou que utilizará os recursos com obras em diversos bairros Rafael Barreto / PMBR Cláudio Castro destacou que a concessão dos serviços de saneamento é um marco na história do Rio de Janeiro, pois muitos moradores vivem ainda sem saneamento e água. "Precisávamos evoluir. Respeito muito a Cedae, mas em muitas regiões, água e esgoto são artigos de luxo. Tenho certeza que Belford Roxo saberá usar muito bem esses recursos para melhorar ainda mais a qualidade de vida da população. Acompanho bem o trabalho do prefeito Waguinho e sei de sua capacidade", frisou o governador.

A deputada federal Daniela do Waguinho argumentou que os recursos da concessão da Cedae chegaram em boa hora Rafael Barreto / PMBR

Waguinho iniciou o seu discurso destacando que o governador Cláudio Castro já garantiu a verba de R$ 50 milhões para a construção do Complexo de Saúde de Belford Roxo. "O governador sempre atendeu às demandas de Belford Roxo. Os recursos da concessão iremos investir em obras de saneamento em diversos bairros. Vamos fiscalizar a concessão e levar água e saneamento para toda a população de Belford Roxo", arrematou Waguinho.

A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) argumentou que os recursos da concessão da Cedae vieram em boa hora para o município. "O prefeito Waguinho é um bom gestor, está transformando a cidade e saberá utilizar muito bem o que o município receberá", resumiu.

O deputado estadual Márcio Canella (MDB)lembrou que o governo do Estado implantou a Companhia Destacada de Polícia Militar, no bairro Roseiral, diminuindo a violência no local e no entorno. "O governador Cláudio Castro sempre nos atendeu e nunca mediu esforços para ajudar Belford Roxo", arrematou.

Recursos para a Saúde

O deputado estadual Marcio Canella elogiou o governador Cláudio Castro que, segundo ele, sempre ajudou Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR O município recebeu ainda um cheque no valor de R$ 4,8 milhões do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS/Região Metropolitana.

O programa visa o repasse de recursos para os Fundos Municipais de Saúde (FMS), que deverão ser utilizados no aprimoramento da qualidade e capacidade de resolução do atendimento regional de média e alta complexidade dos hospitais do SUS. A expectativa é que, até dezembro, o estado amplie em até 287% os repasses do PAHI às cidades em relação ao que havia sido destinado em 2019.

Participaram ainda da solenidade o secretário estadual de Governo, Rodrigo Bacellar, secretários municipais, o vice-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (PSL), o prefeito de São José de Ubá, Gean Marcos (MDB), vereadores, entre outras autoridades.