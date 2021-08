Belford Roxo

SE Belford Roxo perde para o Búzios no jogo de ida da semifinal da Série C do Carioca

A partida de volta acontece no próximo domingo (29/08), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo

Publicado 22/08/2021 23:42 | Atualizado há 17 horas