Juliana Félix conseguiu uma vaga de técnica de enfermagem e irá trabalhar na Policlínica de Heliópolis - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 24/08/2021 16:21 | Atualizado 24/08/2021 16:25

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo convocou nesta terça-feira (24/08) os 455 aprovados no processo seletivo para a assinatura de contratos no Heliópolis Clube. São diversas vagas para nível superior, médio e fundamental distribuídas em diversas especialidades como: cirurgião-dentista, enfermeiro, oftalmologia, neuropediatria, pediatria, geriatria, endocrinologia, auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais, entre outras.

A deputada federal Daniela do Waguinho destacou que Belford Roxo está oferecendo oportunidade de trabalho Rafael Barreto / PMBR

De acordo com a deputada federal Daniela do Waguinho (MDB, a prefeitura está oferecendo oportunidades de trabalho para as pessoas começarem a colocar a vida em ordem. “A porcentagem de desempregados em nosso país está elevada. E com a pandemia ficou pior. Mas Belford Roxo está no sentido oposto da crise e oferecendo oportunidades. Em Brasília não tenho medido esforços para levar dias melhores para a cidade assim como o deputado estadual Márcio Canella (MDB) na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)”, garantiu Daniela.