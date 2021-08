O subsecretário Estadual de Esportes Robson Costa (camisa clara), com a equipe da Secretaria Municipal de Esportes de Belford Roxo - Divulgação

Belford Roxo - O subsecretário Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Robson Costa, representando o secretário Estadual Leandro Alves, visitou na manhã desta terça-feira (24/08), a Vila Olímpica de Belford Roxo, no bairro Piam. O subsecretário aproveitou para fazer o convite para a Secretaria de Esporte e Lazer de Belford Roxo, participar do Fórum Estadual de Esporte e Lazer da Baixada Fluminense, que acontecerá no dia 14 de setembro. O objetivo do fórum será aproximar os municípios, no que se refere às questões esportivas e debater publicamente a política de Esporte na região.



Robson Costa conheceu parte da estrutura e alguns projetos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Dentre eles, as atividades e parcerias que vêm sendo realizadas com escolas públicas, privadas e instituições comunitárias, na Vila Olímpica, atraindo estudantes, crianças e jovens da comunidade, que descobrem através da prática esportiva seus talentos.



Outro ponto positivo destacado pelo subsecretário estadual, são as construções de praças com infraestrutura para prática de modalidades esportivas, nos quatro cantos de Belford Roxo, pela Prefeitura de Belford Roxo. Assim como, reformando e construindo escolas com quadra poliesportiva para alunos da educação infantil e fundamental.



O subsecretário Robson destacou que a Secretaria do Estado está à disposição para apoiar e incentivar os projetos e atividades municipais. “O secretário Leandro Alves estará pronto para realizar, através das questões levantadas no Fórum, futuras parcerias entre o Estado e o município de Belford Roxo”, finalizou o subsecretário Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Robson Costa.