Secretaria de Assistência Social fez ação de mobilização no trânsitoRafael Barreto / PMBR

Publicado 26/08/2021 18:42 | Atualizado 26/08/2021 18:45

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo realizou nesta quinta-feira (26/08) uma ação de mobilização no sinal de trânsito em frente ao Fórum, no bairro São Bernardo, para conscientizar a população sobre o combate à violência da mulher, tema do Agosto Lilás, e colocar em ação o projeto Sinal Vermelho, com a mesma finalidade. No local, foram distribuídos panfletos informativos. A equipe do Assistência Presente e Assistência Presente Mulher também estiveram na ação e aproveitaram para falar dos direitos da população.

Secretária Brenda Carneiro panfletou no sinal mostrando a importância da campanha Rafael Barreto / PMBR De acordo com a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, a conscientização está acontecendo durante todo o mês através de ações, reuniões e mobilizações. “Infelizmente, a pandemia aumentou o número de casos de violência doméstica. Com isso, reforçamos nossas ações para que as mulheres saibam que não estão sozinhas e que tem seus direitos. A campanha não se encerra quando acabar o mês, irá se estender durante todo o segundo semestre desse ano”, informou Brenda.

Para a subsecretária da Mulher, Cristiane Guedes, é de suma importância essa atenção à mulher. “Muitas delas passam por outros tipos de violência sem ser a física. Então, devemos sempre informar e orientar essas mulheres onde ficam os canais para pedirem ajuda tanto para a própria, como para uma amiga, vizinha ou familiar”, acrescentou Cristiane.