Bruno José Alves dos Santos, de 22 anos, foi preso na Vila Militar - Reprodução

Publicado 27/08/2021 19:57 | Atualizado 27/08/2021 20:31

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam nesta sexta-feira (27/08),o soldado do exército, Bruno José Alves dos Santos, de 22 anos, na Vila Militar, em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O militar, e outros dois homens, são acusados de envolvimento com a milícia e com morte de um miliciano em maio deste ano, no bairro Sargento Roncalli, em Belford Roxo.



Segundo as investigações da DHBF, a vítima e os três acusados tiveram um desentendimento antigo, antes do crime. Os outros dois acusados, seguem foragidos.

O militar do Exército pertencia ao Centro de Conjunto de Operações de Paz do Brasil.