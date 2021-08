A subsecretária de Habitação e Urbanismo, Vivian Vilar e a a assistente social Juliana Pimentel no encontro do GIPP - Divulgação

Publicado 26/08/2021 19:29 | Atualizado 26/08/2021 19:30

Belford Roxo - A Secretaria de Habitação e Urbanismo de Belford Roxo (SEHURB) realizou na tarde da última terça-feira (25/08)), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 53ª Subseção, no bairro São Bernardo, a reunião do Grupo Institucional do Poder Público Local (GIPP), cujo objetivo foi discutir as intervenções sociais em andamento junto às famílias residentes nos empreendimentos habitacionais e territórios do município.



A subsecretária de Habitação e Urbanismo, Vivian Vilar, ressaltou a importância da parceria estabelecida junto à Caixa Econômica Federal e as empresas credenciadas que atuam nos condomínios situados, sobretudo nos bairros Santa Tereza e Wona. Vivian destacou os avanços habitacionais de Belford Roxo, na gestão do prefeito Waguinho (PSL).



“A função do GIPP enquanto um grupo técnico é de extrema relevância, pois é responsável pela articulação e mobilização das políticas públicas necessárias para assegurar as condições adequadas de moradia à população beneficiária de programas habitacionais, tal qual o Minha Casa, Minha Vida, que só em Belford Roxo atendeu aproximadamente 9 mil famílias”, disse a responsável técnica do Trabalho Social na SEHURB, a assistente social Juliana Pimentel.

O encontro resultou em uma série de indicações para qualificar ainda mais as ações sociais que vem ocorrendo nos condomínios populares de Belford Roxo, sobressaindo-se neste contexto a indicação de um processo de acompanhamento dos atendimentos socioassistenciais realizados pelos diferentes setores da administração municipal junto aos moradores, e ainda, a realização de um simpósio sobre o Trabalho Social e a Política Habitacional de Belford Roxo.



A reunião presencial e virtual, contou com os representantes das secretarias municipais de Assistência Social, Cidadania e Mulher (SEMASC), Educação (SEMED), Esporte e Lazer (SEMEL), Cultura (SMC), Saúde (SEMUS), Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SEMOSP). Além dos integrantes da Caixa Econômica Federal, por meio da Coordenação e Supervisão de Centralizadora (CIHARRE) – Recife, técnicos sociais da Gerência de Habitação do Rio de Janeiro, como também das instituições credenciadas, sendo elas: Casalli & Casalli; Instituto do Estudo das Religiões (ISER); Inovara, Urbanacom e Projel.



As reuniões do GIPP Belford Roxo ocorrem bimestralmente, sempre na última quarta-feira do mês.