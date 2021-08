O segundo episódio fala do setor dois do enredo, que traz as heranças do povo preto, pós diásporas africanas - Divulgação

Publicado 27/08/2021 20:42 | Atualizado 27/08/2021 20:43

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo apresentou nesta semana em suas redes sociais e no canal Mais Carnaval, no "YouTube", a segunda fantasia do próximo desfile na websérie “Nossa Fantasia”, dividida inicialmente em três episódios. Na estreia da série, o jovem carnavalesco Lucas Milato compartilhou os desafios de produzir um Carnaval atravessado pela pandemia. E mostrou a fantasia do primeiro setor, que representa os ogãs no candomblé, responsáveis para tocar instrumentos de percussão, auxiliando o babalorixá ou a lalorixá. Na Meia-Noite dos Tambores Silenciosos, eles acompanham todos os cânticos entoados no decorrer da cerimônia sagrada.

O segundo episódio fala do setor dois do enredo, que traz as heranças do povo preto, pós diásporas africanas. E registra o processo de idealização e confecção do protótipo da fantasia do segundo setor "Irmandade dos Homens Pretos". Essa irmandade foi originalmente formada por escravos de Angola e do Congo. Surgiu como forma de resistência cultural do povo preto para preservação de suas tradições religiosas, mostrando, através do sincretismo religioso, que é possível o respeito e a harmonia entre as religiões.

"A repercussão dos episódios na internet está sendo muito positiva, vem ajudando a promover nossa agremiação e mostrando para os amigos da nossa escola, imprensa e público em geral, que estamos fazendo um trabalho sério. Mais uma vez o presidente Reginaldo Gomes quer levar para a Sapucaí, um grande espetáculo", disse Lucas Milato.

O enredo “A Meia-Noite dos Tambores Silenciosos” irá tratar de uma riquíssima manifestação cultural e religiosa que faz parte do calendário oficial do carnaval recifense. Frutos de um intenso processo de pesquisa, as primeiras ideias começaram a sair do papel ainda em 2020, pouco depois do encerramento do Carnaval. No episódio, Milato ressalta a importância do primeiro setor do desfile, parte retratada no início da série, que traz símbolos e fundamentos religiosos importantes para a compreensão do ritual.

Durante a explicação, o espectador poderá ver um pouco do que está sendo preparado para o próximo desfile da Inocentes de Belford Roxo, no Sábado de Carnaval, pelo Grupo Ouro, no Sambódromo.