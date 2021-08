O técnico Diego Brandão comandou os intensos treinamentos durante a semana visando o jogo decisivo contra o Búzios - Divulgação / SEBR

Belford Roxo - O Sociedade Esportiva Belford Roxo faz neste domingo (29/09), o seu jogo mais importante na temporada 2021. Os belforroxenses enfrentam o SE Búzios, às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlânida, em Belford Roxo, no jogo de volta das semifinais da Série C do Campeonato Carioca. No jogo de ida, em Cabo Frio, o time da Região dos Lagos venceu por 2 a 1. A equipe da Baixada Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para chegar a final da competição da Ferj, por feito a melhor campanha na fase classificatória.

“Estamos realizando uma campanha muito bonita, com muita dedicação, respeito, pois colocamos em campo, um time que só tem um ano de existência e está disputando uma semifinal. Ao longo das partidas vencemos times tradicionais. Nosso pensamento é focar no jogo e explorar o que fizemos de positivo até hoje e intensificar isso para chegarmos a final. Treinaremos até o último minuto antes do jogo. Nosso elenco tem se destacado em todas as rodadas, sendo os dois artilheiros da competição da nossa equipe. Só tenho a agradecer a Deus pela estrutura do clube oferecida pela diretoria e também, pelos atletas e membros da comissão técnica que atuam comigo. Prosseguir é a missão”, disse o técnico do SE Belford Roxo, Diego Brandão.