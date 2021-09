Os policiais militares homenageados, junto com os vereadores na Câmara Municipal - Divulgação / 39º BPM

Os policiais militares homenageados, junto com os vereadores na Câmara MunicipalDivulgação / 39º BPM

Publicado 31/08/2021 23:01 | Atualizado 31/08/2021 23:14

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram homenageados, nesta terça-feira (31/08), na Câmara de Vereadores de Belford Roxo, no Centro, com Moções de Louvores e com Medalhas Engenheiro Belfort. As homenagens aconteceram em reconhecimento aos serviços prestados diariamente no município no enfrentamento à violência e na missão de Proteger e Servir aos belforroxenses.

A Sessão Legislativa foi comandada pelo presidente da Câmara, o vereador Sidney Canella (MDB). Além dos policiais militares, foram homenageados também pelo vereador Armandinho Penélis (MDB) militares da Marinha do Brasil, e o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira. Participaram ainda, o vereador Teixeira do Carvão (DEM) e o agora secretário municipal, Eduardo Araújo.



Os vereadores destacaram a importante função dos representantes da Segurança Pública para Belford Roxo.