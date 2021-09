Professor Bruno Gonçalves com os alunos na Vila Olímpica de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 31/08/2021 23:41 | Atualizado 31/08/2021 23:49

Belford Roxo - A Secretaria de Esporte e Lazer de Belford Roxo realiza de forma gratuita, nesta quarta-feira (01/09), às 7h, na Vila Olímpica, no bairro Nova Piam, um Aulão de Ginástica Funcional, com o professor Bruno Gonçalves, em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física.

“Queremos parabenizar a todos os profissionais de Educação Física de Belford Roxo pelo seu dia. Essa data é muito importante, pois significa a vitória da luta pela regulamentação dessa valiosa classe. O exercício físico beneficia a saúde e ajuda a aumentar a qualidade de vida. E uma das prioridades do governo Waguinho é o bem-estar da população, e as atividades físicas são fundamentais para alcançar esse objetivo”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.

A partir das 18h30h, o pórtico de entrada da cidade, receberá uma iluminação especial, na cor verde Rafael Barreto / PMBR A partir das 18h30h, o pórtico de entrada da cidade, que foi construído em 2018 e fica na Avenida Jorge Júlio da Costa dos Santos, receberá uma iluminação especial, na cor verde, também em homenagem aos profissionais de Educação Física. O lançamento da iluminação contará com a presença de membros do Conselho Federal de Educação Física (CREF-RJ).

DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

No dia 1º de setembro, é comemorado em nosso país o Dia do Profissional de Educação Física, uma data voltada para a valorização e entendimento das várias modalidades que englobam essa profissão. Essa celebração ocorre nessa data por coincidir com a instituição da Lei Federal nº 9696, em 01 de setembro de 1998, que regulamentou a Profissão de Educação Física e criou os Conselhos Federais e Regionais de Educação Física.

O aulão contará com a presença de alunos e pessoas da comunidade e respeitará todos os protocolos contra a pandemia do covid-19.

O pórtico ficará na cor verde no período de 01 à 10 de setembro.