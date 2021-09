O corpo técnico da Secretária de Saúde na Clínica da Mulher no evento de encerramento do Agosto Dourado - Divulgação

O corpo técnico da Secretária de Saúde na Clínica da Mulher no evento de encerramento do Agosto DouradoDivulgação

Publicado 01/09/2021 23:56 | Atualizado 02/09/2021 00:11

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo encerrou nesta quarta-feira (01/09) os eventos ligados ao Agosto Dourado (Mês do Aleitamento Materno). Palestras educacionais sobre a importância do aleitamento materno e um delicioso café da manhã para gestantes e mães que amamentam e participam dos programas no município, marcaram às festividades.

Um delicioso café da manhã fez parte do evento de encerramento na Clínica da Mulher Divulgação

O evento aconteceu na Clinica da Mulher, no Centro.



As gestantes e mães que amamentam participaram de palestras educacionais sobre o Aleitamento Materno Divulgação

O Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação – a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Unicef, cerca de 6 milhões de vidas são salvas anualmente por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade.