As aulas de Fit Dance são ministradas pelo professor Douglas da ConceiçãoDivulgação

Publicado 03/09/2021 14:16 | Atualizado 03/09/2021 14:30

Belford Roxo - A Vila Olímpica de Belford Roxo está com inscrições abertas para as aulas gratuitas de Fit Dance. As aulas serão às quarta e sextas-feiras, das 18h40 às 19h30, e serão ministradas pelo professor Douglas da Conceição. As atividades terão início no dia 8 de setembro e serão ministradas obedecendo o protocolo contra a Covid-19.

O Fit Dance é uma atividade aeróbica que estimula diversos músculos e acelera o metabolismo. Com isso, além de gastar calorias durante a aula, o corpo continua “funcionando” e gastando calorias depois. Ou seja: esta aula pode ser uma forte aliada no processo de emagrecimento.

“Quero convidar a todos para participar das aulas. É importante que as pessoas vejam o Fit Dance, como uma prática esportiva, que através da dança leva felicidade, saúde mental, transformação social e melhor qualidade de vida”, disse o professor Douglas

Os interessados com menos de 18 anos, devem procurar a Vila Olímpica, na Rua Lecílio, s/n, no bairro Nova Piam, acompanhado de um responsável, levando a seguinte documentação original: certidão de nascimento ou RG, comprovante de residência, declaração escolar, uma foto 3X4, atestado médico e responsável com documento. Para os maiores de 18 anos exige-se carteira de identidade, comprovante de residência e uma foto 3X4.