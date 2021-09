Segundo os policiais civis, o preso é integrante da maior facção de tráfico de drogas do Estado e exerce alto cargo na comunidade do Roseiral - Divulgação / Polícia Civíl

Publicado 05/09/2021 14:36 | Atualizado 05/09/2021 14:39

Belford Roxo - Policiais civis da 54ªDP (Belford Roxo), em conjunto com policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), prenderam na noite de sexta-feira (03/09), um homem pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi capturado na comunidade do Roseiral, em Belford Roxo, após ação integrada de inteligência.

Segundo os policiais civis, o preso é integrante da maior facção de tráfico de drogas do Estado e exerce alto cargo na comunidade do Roseiral. No momento da prisão, o homem foi localizado de posse de uma carga de drogas pronta para comercialização.

O criminoso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.