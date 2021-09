Mateus Marques era casado, e deixa a esposa esperando o primeiro filho do casal - Reprodução

Publicado 06/09/2021 13:59 | Atualizado 06/09/2021 14:02

Belford Roxo - O policial militar Mateus Marques Silva, de 31 anos, lotado no 39º BPM, em Belford Roxo, foi vítima de um acidente fatal na manhã desta segunda-feira (06/09), na chegada a cidade de Volta Redonda, no Sul Fluminense, onde morava. O comando da unidade, localizada no bairro São Bernardo, além do apoio aos familiares do policial, fez em suas redes sociais, uma nota de pesar pela morte do agente.

O veículo dirigido pelo policial capotou no entroncamento da Via Dutra, com a Rodovia dos Metalúrgicos. O acidente foi tão grave que o corpo de Mateus foi lançado para fora do carro.



Mateus era casado, e deixa a esposa esperando o primeiro filho do casal. Até a publicação da reportagem, ainda não havia informações do local do velório e sepultamento do policial militar.



A Comandante do 39º BPM, tenente-coronel, Daniele Neder, assim que soube do ocorrido, presta todo o auxílio necessário a família.