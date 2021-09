O sargento Moisés do 39º BPM posa com sua medalha e troféu - Divulgação / PM

Publicado 06/09/2021 23:39 | Atualizado 06/09/2021 23:39

Belford Roxo - O sargento da Polícia Militar, Moisés, lotado no 39ºBPM (Belford Roxo), participou no último domingo (05/09), do Ultra Desafio de 80km em Montanhas, no trecho entre Sana e Macaé, na Região dos Lagos.

O agente da unidade localizada, no bairro São Bernardo, correu o trecho em 11h e 18 minutos, sendo o 14º lugar na classificação geral e o 1° colocado na sua categoria.



O evento organizado pela ASCOM, teve largada às 4h da manhã. No percurso, os atletas enfrentaram a escuridão, subidas, trilhas, mata e sol forte, mas puderam apreciar lindas paisagens.