Hudson Moreira assinando contrato com o presidente do SEBR, Reginaldo GomesDivulgação

Publicado 08/09/2021 17:13

Belford Roxo - Rendendo bons frutos pela excelente participação no Campeonato Carioca da Série C, quando revelou grandes talentos, o Sociedade Esportiva Belford Roxo emprestou um dos seus artilheiros, o jovem Hudson Moreira, para o Madureira Esporte Clube, para disputar a Copa Rio.

Com 18 jogos oficiais na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), Hudson terminou a Série C com 11 gols, se sagrando o vice-artilheiro do Cariocão, terminado em 5 de setembro. O atacante estava no time desde janeiro, quando foi lançado na equipe principal e tornou-se um dos craques da equipe.

“Montamos uma equipe para ser uma das melhores do campeonato e provamos isso, quando terminamos a temporada em terceiro lugar em uma competição com times tradicionais. Nós com apenas um ano mostramos a força do nosso futebol. Hudson é o primeiro de uma série de jogadores do Belford Roxo que estão na mira de outros clubes. Nossa missão é revelar talentos e produzir grandes jogadores”, disse o presidente do Belford Roxo, Reginaldo Gomes.

O Madureira, também conhecido como o Tricolor Suburbano, é uma das equipes mais tradicionais do Rio de Janeiro, com 107 anos de existência. No último Campeonato Carioca, ficou na oitava colocação.

O empréstimo é até dezembro deste ano, mas poderá ser prorrogado para o Campeonato Carioca da Série A 2022. O jogador estendeu o seu vínculo contratual com o Belford Roxo até 2023.