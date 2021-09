Segundo o secretário, Fernando Henrique, de 12 anos, Alexandre da Silva, de 11 e Lucas Matheus, de 9, foram assassinados por ordens do traficante Wiler Castro da Silva, conhecido como ‘Estala’ - Reprodução

Publicado 09/09/2021 19:26 | Atualizado 09/09/2021 19:36

Belford Roxo - o secretário de Estado da Polícia Civil, Allan Turnowski, admitiu pela primeira vez nesta quinta-feira (09/09), que os três meninos desaparecidos em Belford Roxo, no dia 27 de dezembro do ano passado, foram mortos pelo tráfico de drogas local. O secretário confirmou o fato em entrevista a Rádio Tupi (RJ).



Segundo o secretário, Fernando Henrique, de 12 anos, Alexandre da Silva, de 11 e Lucas Matheus, de 9, foram assassinados por ordens do traficante Wiler Castro da Silva, conhecido como ‘Estala’, que na época exercia a função de gerente do tráfico, na comunidade do Castelar, em Belford Roxo.



"Tínhamos várias linhas de investigação, mas a principal teoria sempre foi a de que o tráfico estaria envolvido nessas mortes. Alguns depoimentos indicavam o envolvimento da quadrilha do Castelar. Inclusive, tinha o nome de um chefe que teria pedido autorização para dentro do sistema prisional para efetuar esses homicídios", afirmou Allan Turnowski.

Após o ocorrido com os meninos, o traficante Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o ‘Abelha’, líder do Comando Vermelho, ordenou que Wiler fosse morto no Complexo da Penha, para afastar as investigações da Polícia Civil. Wilton aparece um vídeos divulgados pela Polícia Federal cumprimentando o ex-secretário estadual de Administração Penitenciária, Raphael Montenegro, preso no dia 17 de agosto, após ser flagrado em áudios negociando com traficantes.

"Essa chefia do Castelar foi chamada no Complexo da Penha e morta exatamente por ter cometido os homicídios. Essa organização criminosa que enfrenta o Estado e não tem mais limites éticos, mesmo no crime, se é que um dia existiram, é a que pratica atrocidades. A Polícia Civil está prestes a concluir o inquérito e dar as respostas", destacou ainda o secretário.