Os jovens atletas do SE Belford Roxo - Divulgação

Publicado 09/09/2021 23:19 | Atualizado 09/09/2021 23:25

Belford Roxo - O Sociedade Esportiva Belford Roxo visando a preparação da equipe de base para disputar o Campeonato Carioca da Série C Sub-17, realiza nos dias 14 e 16 de setembro, no Estádio Nélio Gomes, na Rua Umbelina Barcelos, 192, no bairro Hinterlândia, uma seletiva para capacitação de atletas na categoria Sub-17. A peneira terá como foco atletas nascidos em 2004 e 2005.

Para participar da seleção, os atletas terão que fazer a inscrição, no Estádio Nélio Gomes, das 12h30 às 13h30. Após esse horário as inscrições serão encerradas. Logo em seguida, às 14hs, terá início à avaliação.

“Eu sempre escuto nas comunidades que os garotos mais brabos de bola, não tem recursos para inscrição, por isso nossas inscrições são gratuitas. Convido a todas as escolinhas e projetos comunitários de Belford Roxo e bairros adjacentes a trazerem seus jogadores que estão dentro da faixa etária exigida, pois essa é uma excelente chance para que os atletas realizem o sonho de colocar a camisa de uma grande equipe de futebol. Queremos que os jovens que possuem o sonho de se tornar um jogador de futebol tenham chance de mostrar seu talento em um clube que oferece toda estrutura necessária e com apenas um ano de existência revelou craques que já estão atuando em clubes tradicionais. Nosso papel social está sendo feito com sucesso e trabalho levado a sério com a ajuda do Poder Público, amigos e colaboradores, que lutam pelo esporte em nossa cidade”, disse o presidente do SE Belford Roxo, Reginaldo Gomes

Os processos de avaliações serão direcionados para o futebol masculino da categoria e acompanhados por treinadores especializados.

O campeonato organizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), terá início no dia 24 de outubro de 2021.

Relação de documentos necessários: Carteira de identidade original e 1 (uma) xerox

Material de uso pessoal: camisa branca, short preto, meiões pretos, chuteiras e luvas (goleiro). Não serão aceitos uniformes de outras agremiações esportivas.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- É obrigatório o uso de máscara em todas as dependências do evento;

- É obrigatório a aferição da temperatura, ao adentrar no complexo;

- Todos os participantes deverão disponibilizar sua própria garrafa para água.