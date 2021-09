A 54ª DP destaca que as prisões desta sexta-feira, juntamente com a de outra traficante, conhecida como "Tia do Pó", ocorrida na semana passada, contribuíram para desarticular e enfraquecer o tráfico de drogas na região - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 11/09/2021 10:30 | Atualizado 11/09/2021 10:49

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) e policiais militares do 39º BPM prenderam, na tarde desta sexta-feira (10/09), três traficantes da comunidade da Palmeira, em Belford Roxo. Um dos detidos é o gerente do tráfico da localidade, braço direito do chefe da facção criminosa, que, segundo os agentes, está escondido em uma região da Zona Norte da capital do Rio.

Os policiais foram à Palmeira em uma operação para reprimir o tráfico de drogas na região. Além do gerente, foram capturados mais dois criminosos – o homem que seria o segundo na hierarquia da comunidade e o responsável por sua segurança. Com eles foram encontradas uma pistola, uma granada e farta quantidade de drogas.

A 54ª DP destaca que as prisões desta sexta-feira, juntamente com a de outra traficante, conhecida como "Tia do Pó", ocorrida na semana passada, contribuíram para desarticular e enfraquecer o tráfico de drogas na região.