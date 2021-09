Time Sub 23 do SE Belford Roxo comemorando a vitória - Divulgação

Publicado 10/09/2021 21:38

Belford Roxo - A Semana da Independência do Brasil promete terminar em grande estilo para o Sociedade Esportiva Belford Roxo, com as categorias Sub-23 masculina e feminina, avançando nos seus campeonatos.

Na quarta-feira (08/09), o time sub-23 venceu por 3 a 1, o Ceres FC, em partida válida pela 4ª rodada da Liga Rio Copa Sub 23, mantendo a liderança da competição, com gols marcados por Nathan, Dentinho e Luan.

FUTEBOL FEMININO

E para encerrar a semana, neste sábado (11/09), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, as meninas de Belford Roxo enfrentam pelas nas quartas de finais em jogo único, o Soberana/Projeto Loirinho, pela Taça Unifoot Diamante Pró 2021 – Taça Pretinha.



“É fundamental para nós estarmos atuando em todas as categorias no nosso clube, com um futebol de qualidade, que vem trazendo orgulho para nossa cidade. Nossos atletas entenderam que levam na camisa e no coração o nome de Belford Roxo para o mundo. Vamos seguindo com pé no chão, com muito treino tático e de resistência, até colocarmos a mão na taça. Na próxima semana, estaremos realizando a peneira gratuita para montarmos o Sub 17, incentivando o talento dos jovens. Estamos cumprindo nosso papel social”, disse o presidente do Belford Roxo, Reginaldo Gomes.