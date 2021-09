A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 11/09/2021 12:59 | Atualizado 11/09/2021 13:06

Belford Roxo - Policiais militares (Belford Roxo), com apoio de unidades do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam na manhã deste sábado (11/09), um criminoso, deixando um outro ferido, na Comunidade do Castelar, no bairro Piam, em Belford Roxo. Na ação, foram apreendidos uma pistola, farta quantidade de drogas e um rádio transmissor.

A ocorrência com todo o material foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).