Belford Roxo

SE Belford Roxo fecha Semana da Independência com jogos importantes

Neste sábado (11/09), no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, as meninas enfrentam pelas nas quartas de finais, o Soberana/Projeto Loirinho, pela Taça Unifoot Diamante

Publicado 10/09/2021 21:38 | Atualizado há 2 dias