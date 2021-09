O traficante passou a morar na comunidade do Vidigal, na Zona Sul, e começou a articular o envio de droga conhecida como skunk para o Rio de Janeiro depois que Dadinho morreu - Reprodução

O traficante passou a morar na comunidade do Vidigal, na Zona Sul, e começou a articular o envio de droga conhecida como skunk para o Rio de Janeiro depois que Dadinho morreuReprodução

Publicado 18/09/2021 16:17 | Atualizado 18/09/2021 16:29

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam em flagrante um fornecedor de skunk - uma supermaconha - do Amazonas. O traficante Rafael de Oliveira Panjota, o GD, foi capturado após trabalho de inteligência, monitoramento e compartilhamento de informações com a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência daquele estado. O criminoso faz parte do grupo de Erick Batista Costa, o Dadinho, líder da facção Comando Vermelho no Amazonas que foi morto em uma ação policial, em junho.



De acordo com os agentes, o traficante era o elo entre uma facção criminosa de Manaus e do Rio de Janeiro para fornecimento da droga. Ele foi preso em janeiro deste ano por tráfico de entorpecentes e porte de arma no Amazonas, mas foi solto e colocado em regime semi-aberto em junho.

Ele se mudou para a comunidade do Vidigal, Zona Sul do Rio, começou articular a rota da droga e fornecer para diversas regiões. Além de divulgar o produto em redes sociais, ele publicava imagens ostentando fuzis e pistolas.

GD foi preso, na noite da última quarta-feira (15/09), quando se deslocava do Vidigal para a praia do Leblon, na Zona Sul. Ele responderá pelo crime de associação para o tráfico de drogas e foi encaminhado para o sistema penitenciário, onde está à disposição da Justiça.