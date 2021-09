Belford Roxo

Deputado faz indicação de Destacamento da Polícia Militar na Comunidade do Castelar, em Belford Roxo

A iniciativa foi do parlamentar estadual Márcio Canella (MDB) que protocolou a indicação nesta semana. Comunidade é a mesma do desaparecimento dos três meninos belforroxenses, em dezembro do ano passado.

Publicado 19/09/2021 20:13 | Atualizado há 1 dia