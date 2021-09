A vítima foi atropelada por uma motocicleta quando atravessava a via. Uma ambulância foi deslocada para o local, além de policiais do 39º BPM - Reprodução

Publicado 20/09/2021 22:22 | Atualizado 20/09/2021 22:34

Belford Roxo - Um homem, ainda não identificado, foi atropelado na noite desta segunda-feira (20/09) por uma moto, na Avenida Joaquim da Costa Lima, altura do bairro São Vicente, em Belford Roxo.

A vítima foi atropelada por uma motocicleta quando atravessava a via. Uma ambulância foi deslocada para o local, além de policiais do 39º BPM (Belford Roxo). A princípio, o homem foi encaminhado lúcido ao Hospital Municipal de Belford Roxo, com estado de saúde estável.