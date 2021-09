O grupo de teatro promove arte e cultura entre os jovens que cumprem medida socioeducativa - Divulgação

O grupo de teatro promove arte e cultura entre os jovens que cumprem medida socioeducativaDivulgação

Publicado 21/09/2021 17:51 | Atualizado 21/09/2021 17:55

Belford Roxo - O grupo de teatro do Departamento de Ações Socioeducativas “Nós do CAI” está completando 20 anos de atividade, promovendo arte e cultura entre os jovens que cumprem medida socioeducativa de internação no Centro de Atendimento Intensivo de Belford Roxo, o CAI Baixada.

Desde 2001, coordenada pelo ator, escritor e agente de segurança socioeducativo do Degase, Jefferson Rocha, a oficina de teatro se solidificou e se transformou no grupo “Nós do CAI” que fez sua primeira exibição oficial em abril de 2001, no Teatro João Caetano, com a apresentação “O Operário em Construção”, poesia escrita por Vinícius de Moraes.



O grupo "Nós do CAI" fez sua primeira exibição oficial em abril de 2001, no Teatro João Caetano Divulgação

“É uma grande honra para o Degase ter um projeto tão sólido em atividade por tantos anos e continuamente crescendo e alcançando mais jovens. O ‘Nós do CAI’ gera não só capacitação profissional e aprendizado cultural para os socioeducandos, mas a oportunidade de documentar a história acontecendo, deixar sua marca e escrever um novo roteiro para suas próprias vidas”, disse o diretor-geral do Degase, Victor Poubel.

Ao longo destes 20 anos, o grupo já se apresentou em locais como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Teatro Raul Cortês, além de escolas públicas e diversas unidades e eventos do Degase. A partir de 2015, o grupo começou a produzir não só peças teatrais, mas também filmes e material audiovisual.



“Neste momento, estamos produzindo nosso quarto longa-metragem que se chama Samba de Enredo, com o roteiro baseado em uma peça de teatro que escrevi em 2017. Em novembro, faremos a comemoração do nosso vigésimo aniversário com a apresentação do filme finalizado, que terá a duração de uma hora e meia”, disse o professor e coordenador do grupo, Jefferson Rocha.



Ao longo destes 20 anos, o grupo já se apresentou em locais como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Teatro Raul Cortês, além de escolas públicas e diversas unidades e eventos do Degase Divulgação

Em maio deste ano, três socioeducandos e o professor Jefferson iniciaram o curso de cinema da ABC Cursos (Associação Brasileira de Cinematografia) na condição de bolsistas. Foram 12 encontros on-line e uma visita técnica presencial ao set de filmagem da ABC, quando os jovens puderam assistir as filmagens do curta "Pregos e Flores" e também participaram da equipe técnica, fazendo o making of e o microfone da produção do filme.

Os integrantes do “Nós do CAI” também estão envolvidos com o projeto “Maleta Juventudes” do canal Futura, e produzindo um telecinejornal que será apresentado até o final do ano como desdobramento do projeto. A edição do material está sendo feita por um ex-integrante do grupo e egresso do sistema socioeducativo, que atualmente mora em Juiz de Fora, mas fez questão de continuar participando das atividades, mesmo à distância.



As equipes do CAI Belford Roxo e do Colégio Jornalista Barbosa Lima Sobrinho, que funciona dentro da unidade socioeducativa, são parceiras nas atividades do grupo de teatro e também participam como atrizes ou apoio à cenografia, figurino e demais necessidades do projeto.