As aulas de danças urbanas são abertas ao público de todas as idades - Divulgação

As aulas de danças urbanas são abertas ao público de todas as idadesDivulgação

Publicado 22/09/2021 16:20 | Atualizado 22/09/2021 16:23

Belford Roxo - A Secretaria de Cultura de Belford Roxo está com as inscrições abertas para aulas de danças urbanas, que serão realizadas às terças e sextas-feiras, a partir das 14h. Não há restrição de idade, mas os menores que forem se matricular precisam ir acompanhados pelos responsáveis.

Na avaliação do secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, as danças urbanas surgiram nos Estados Unidos, no século XX, quando artistas de rua, que estavam desempregados, começaram a se apresentar nas ruas. “É uma manifestação cultural importante e Belford Roxo tem muita gente praticando danças urbanas.

A Secretaria está abrindo este espaço para que mais pessoas possam aprender e praticar esse tipo de dança, que precisa ser mais divulgada. Para aprender danças de rua não tem idade”, acentuou.



As aulas ficam a cargo do professor André Almeida, 36, que dança desde os 15 e trabalha também com coreografia. Ele explicou que começou a dançar na adolescência vendo vídeos e competições em programas de televisão. “Através da dança tentamos entender o aluno não só como dançarino, mas também como ser transformador. As danças urbanas estão ligadas ao nosso dia a dia”, concluiu André, destacando que o estilo adotado nas aulas é o freestyle, que segundo ele, é a junção de todos os estilos mais específicos. “Tenho sempre a preocupação em adaptar o estilo ao nível da turma”, arrematou André Almeida, que também é formado em educação física e em gestão cultural.



As inscrições podem ser feitas na Avenida Bob Kennedy, s/n, Nova Piam. É necessário levar os seguintes documentos: cópia da identidade e comprovante de residência, além de uma pasta azul 17 e duas fotos 3x4.



Veja os principais tipos de danças urbanas



Breakdance - O breakdance integra o hip hop uma subcultura própria que une dança, música, moda e o grafite. É utilizado como diversão ou competição no mundo.

Freestyle - Faz parte da cultura rap freestyle, tem letras improvisadas do rapper, expressando o que sente sobre determinado assunto. Já a dança exige que os praticantes tenham estilo e expressão pessoal.



Popping - É um estilo originado do funk. Assim, a dança usa a técnica de rapidamente contrair e relaxar os músculos para causar um empurrão no corpo do dançarino.



Locking - Também associada ao hip hop, a locking é oriunda da Dança Funky, em especial de um passo social chamado Funk Chicken. Os Lockers, praticantes da dança, vestem-se com um estilo próprio. Assim, usam roupas coloridas com listas e suspensórios. O nome Locking significa “bloquear” ou “trancar” os movimentos,



Wacking/Punking - Vertente do Locking, o Wacking/Punking começou a ser feita em clubes, como uma espécie de brincadeira. Assim, os participantes imitavam casais brigando, mas sem se tocar. É a simulação de uma briga, mas em forma de danças.



Dança Urbana Vogue - Se popularizou nos anos 80, nos clubes gays dos Estados Unidos. Ela se caracteriza por posições e movimentos corporais definidos por linhas e poses. Em 1990 o estilo ganhou fama quando foi apresentada pela cantora Madonna em seus shows.



House Dance - De origem nos clubes de Chicago e Nova Iorque. A dança inicialmente seguia as batidas da chamada house music. Os elementos principais da dança são “Footwork” e “Jacking”. Portanto, é um estilo, dentro das danças urbanas, mais improvisado do que coreografado. Tem movimentos de pernas rápidos, combinados com o tronco.