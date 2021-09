Técnicos da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e da Mulher panfletaram na feira de Areia Branca - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 23/09/2021 15:50 | Atualizado 23/09/2021 15:52

Belford Roxo - Com a aproximação do mês de Outubro, Belford Roxo reforça o Projeto Assistência Presente. Na quarta-feira (22/09), a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher (SEMASCM) divulgou a iniciativa na Feira da Areia Branca. A ação ocorreu com o objetivo de transmitir à população as informações, programas e benefícios para estimular o protagonismo feminino no cuidado à saúde. Entre os serviços oferecidos na Clínica da Mulher é possível realizar o pré-natal, preventivos, ultrassonografias, massoterapia e dermatologia.

O autocuidado é considerado uma das formas de prevenção de doenças, principalmente o câncer de mama. E a comerciante Miriam Ribeiro, 48 anos, reconhece a importância dos procedimentos precoce. “Eu já tive endometriose e precisei tirar tudo. Na época, paguei. Hoje é muito bom ter no serviço público, principalmente para as pessoas que não têm condições de pagar”, declara Miriam, que além dos serviços ginecológicos, busca por um exame de endoscopia, exame realizado por meio de um tubo flexível para analisar as mucosas no organismo.

As crescentes altas no desemprego afetam a renda familiar e optar por consultas particulares requer sacrifícios. “Eu preciso fazer a laqueadura com urgência, pois tenho quatro cesarianas. Tomo os remédios, pílulas, mas o risco é muito grande”, frisa Tamires Fernandes, 31, feirante e mãe de três filhos.