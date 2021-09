Entre os serviços disponíveis estão: primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva - Divulgação / Detran

Publicado 23/09/2021 23:36 | Atualizado 23/09/2021 23:37

Belford Roxo – O Detran-RJ realiza neste sábado (25/09) mais um mutirão de atendimento para quem precisa realizar os serviços de habilitação do orgão. Em Belford Roxo, a unidade fica localizada no Shopping Carrefour, no Centro. O atendimento será das 10h às 16h.

Para quem precisa realizar os serviços será necessário agendamento prévio, através do site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo telatendimento, nos números, (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042. As vagas começaram a ser disponibilizadas a partir desta quarta-feira (22/09).



Entre os serviços de habilitação disponíveis estão: primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva.



O Detran-RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.

O posto do Detran em Belford Roxo fica na Avenida Jorge Júlio da Costa Santos, 200, Lojas 04 e 19, no Centro (Shopping Carrefour).