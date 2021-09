A comandante Daniele Neder, entre os vereadores Armandinho Penelis e Amigo Binho - Divulgação / 39º BPM

A comandante Daniele Neder, entre os vereadores Armandinho Penelis e Amigo BinhoDivulgação / 39º BPM

Publicado 23/09/2021 22:23 | Atualizado 23/09/2021 22:30

Belford Roxo – A comandante do 39º BPM (Belford Roxo), a tenente-coronel PM Daniele Neder, recebeu nesta terça-feira (21/09), a Medalha do Mérito Engenheiro Belford, concedida pela Câmara de Vereadores de Belford Roxo.



A solenidade agraciou a comandante com o título de Cidadã Belforroxense e Moção de Louvor, recebida das mãos dos vereadores Amigo Binho e Armandinho Penelis.



A comandante do 39º BPM, Daniele Neder, com a Moção de Louvor, ao lado do presidente da Câmara, Sidney Canella Divulgação / 39º BPM

A Comenda do Mérito Engenheiro Belfort Roxo é a maior honraria do município de Belford Roxo. A homenagem é um reconhecimento aos serviços prestados diariamente no município no enfrentamento à violência e na missão de Proteger e Servir aos belforroxenses pelo batalhão de polícia militar, localizado no bairro São Bernardo.