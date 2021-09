O projeto será lançado no Estação Cidadania, no bairro Piam - Divulgação

Publicado 24/09/2021 23:13 | Atualizado 24/09/2021 23:14

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo lança na próxima segunda-feira (27/09), às 16h, o Projeto Estação Mulher, na Estação Cidadania, no bairro Piam, que é uma parceria entre as secretarias municipais de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, Saúde e o Grupo Hospitalar Fluminense – HF.

A base do projeto funciona dentro de um ônibus com profissionais. A expectativa é que seja feito 100 atendimentos por dia.



Serão feitos atendimentos em diversas especialidades e áreas, como por exemplo: preventivos, retiradas de pontos, avaliação de curativos, agendamentos para mamografia e oftalmologista, teste rápido de HIV, verificação de glicose, pressão e distribuição de preservativos. Será disponibilizado também, uma Unidade de Tratamento Intensiva - UTI móvel acompanhando o veículo.



O ônibus, que será itinerante, terá uma equipe multidisciplinar formada por técnicos, enfermeiros e fisioterapeutas. As mulheres atendidas poderão contar com a estrutura e serviços ambulatoriais oferecidos pelo Hospital Fluminense, a fim de identificar, acompanhar e concluir o tratamento clínico.



Os locais e horários irão alternar de acordo com a semana, priorizando sempre as áreas mais vulneráveis do município de Belford Roxo. O calendário prévio será disponibilizado nas redes sociais da Prefeitura.