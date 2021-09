A rainha de bateria Natália Lage, entre o carnavalesco Lucas Milato e mestre de bateria, Juninho - Divulgação

A rainha de bateria Natália Lage, entre o carnavalesco Lucas Milato e mestre de bateria, JuninhoDivulgação

Publicado 27/09/2021 15:30

Belford Roxo - A nova rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo, Natália Lage, levou um susto ao receber das mãos do carnavalesco Lucas Milato, na tarde da última quinta-feira (23/09), o figurino da sua fantasia para o Carnaval de 2022.

“Meu Deus, que fantasia maravilhosa! Eu não tinha noção que seria tão linda. Obrigado meu carnavalesco por ter criado esse figurino que combina perfeitamente com tudo que sonhei. É original, moderno, luxuoso e majestoso. Ainda estou em estado de êxtase com o que estou vendo. Sapucaí se prepare, pois vou chegar para abalar”, falou entusiasmada, a rainha de bateria, Natália Lage.



A rainha dos ritmistas recebeu o desenho da sua roupa em uma caixa de presentes que tinha, uma garrafa de espumante, bombons e fotos da sua chegada na agremiação.



“Nossa nova rainha merece ser agradada, pois esbanja simpatia e alegria, logo preparamos um kit para presenteá-la, junto com o desenho do figurino. Procurei usar uma cor que fosse diferente da roupa da bateria para que ela se destaque na frente dos ritmistas. Toda rainha tem que ter um glamour, por isso a fantasia vai exceder no brilho, com muitos cristais. Tive uma atenção especial com as suas pernas de atleta deixando-as nuas, e por ela se adepta a musculação coloquei um costeiro que o peso ficará dividido nos ombros, permitindo a evolução. Mais detalhes só saberão no Sábado de Carnaval, quando a bateria "Cadência da Baixada" explodir, no setor 1 e sua majestade encantar a todos”, disse o carnavalesco da Inocentes de Belford Roxo, Lucas Milato.



O mestre de bateria, Juninho, esteve presente na entrega, e ficou contente com o desenho e falou sobre as possibilidades de criar coreografias de interação entre os batuqueiros e a rainha.



“A meia-noite dos tambores silenciosos” é o enredo que Belford Roxo apresentará, no Sambódromo, no Grupo Ouro. Trata-se de uma riquíssima manifestação cultural e religiosa, do calendário oficial do carnaval pernambucano. Abordará a cerimônia dos Tambores Silenciosos, que acontece em Recife, toda segunda-feira de Carnaval. Na celebração, quando o relógio marca meia noite de terça-feira, os tambores silenciam e a festa é interrompida para uma saudação aos eguns, os espíritos ancestrais.