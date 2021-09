A ocorrência com toda a droga apreendida foi registrada na 54ª DP - Reprodução / Pmerj

A ocorrência com toda a droga apreendida foi registrada na 54ª DPReprodução / Pmerj

Publicado 27/09/2021 15:12 | Atualizado 27/09/2021 16:29

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) localizaram nesta segunda-feira (27/09, um esconderijo de drogas na Comunidade do Morro do Castelar, em Belford Roxo. Ao todo, foram apreendidos em uma mata da comunidade, 4.400 trouxinhas de maconha e 840 frascos de cheirinho da loló, além de um pé de maconha. Confira o vídeo abaixo.



PM localiza esconderijo de drogas na Comunidade do Castelar, em Belford Roxo.

Divulgação: PMERJ#ODia pic.twitter.com/om7bnva58L — Jornal O Dia (@jornalodia) September 27, 2021

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

O material apreendido estava em uma mata na Comunidade do Castelar Reprodução / Pmerj