Hildoberto Dutra levou a cadela Cristal para se vacinar e elogiou a ação da Prefeitura - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 27/09/2021 19:25 | Atualizado 27/09/2021 19:56

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realizou no último sábado (25/09), o Dia D da campanha de vacinação antirrábica. Agentes de Combate as Endemias (ACEs) do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses da Secretaria de Saúde, estiveram em 10 pontos de vacinação espalhados pela cidade. Foram imiunizados 11.160 animais (cães e gatos).

Na praça de Heliópolis, a ação contou ainda com a parceria da Secretaria de Defesa dos Animais e empresas colaboradoras fazendo a limpeza de ouvido, corte de unha e adoção. Ainda em Heliópolis, o secretário estadual de Agricultura, Pesca, Abastecimento e Pet, Marcelo Queiroz, entregou para a cidade o selo Pet Friendly.

Cecília Norena e as filhas Talia e Sofia levaram a cadela Lupita para se vacinar Rafael Barreto / PMBR De acordo com o secretário estadual de Agricultura, Pesca, Abastecimento e Pet, Marcelo Queiroz, é feita uma certificação, através de adesivo para estabelecimentos que permitem a entrada de animal. “Ele não é obrigatório, mas valoriza o local e vai entrar no aplicativo que iremos lançar mês que vem e no cadastro do Estado. Sobre o evento, a cidade está de parabéns. Eu tenho rodado os 92 municípios do Estado e esse é especial com muitas pessoas. Fora isso, o governador Cláudio Castro ainda conseguiu 150 mil castrações para os municípios”, explicou Marcelo.

De acordo com o subsecretário de Saúde, Brayan Lima, a intenção é vacinar o maior número de animais contra a raiva. “A pasta da Saúde está comprometida com a causa animal. Mesmo com a luta contra o coronavírus, o secretário Christian Vieira não tem medido esforços para a imunização animal. Conseguimos vacinar 8.597 cães e 2.563 gatos no Dia D, e a intenção é de que esse número aumente com as ações semanais”, explicou Brayan.

Redes sociais ajudaram na informação

O secretário de Defesa dos Animais, Francisco de Oliveira, agradeceu pela parceria e pelas castrações que o secretário estadual Marcelo Queiroz anunciou. “Vamos realizar cada vez mais eventos como esses para ajudar a população que não pode pagar pelos serviços e em especial, pelos nossos amigos de quatro patas”, afirmou o secretário, ao lado de sua subsecretária Fernanda Vieira. “As empresas que receberam o selo precisam estar sempre em parceria com a sua comunidade, em relação à causa animal, e conosco também”, acrescentou Fernanda.

Sempre de olho nas redes sociais da Prefeitura, Hildoberto Dutra, 48 anos, morador de Heliópolis viu a informação do Dia D pela internet e levou sua cachorrinha Cristal para receber a dose. “Sempre vejo sobre as ações da campanha de vacinação antirrábica pela cidade, e quando vi o meu bairro na lista do Dia D trouxe logo a Cristal pra tomar a vacina. Precisamos ter esses cuidados com os animais e que a vacinação seja periodicamente”, disse Hildoberto. Também moradora de Heliópolis, Cecília Norena, 26, estava passando pela praça com suas duas filhas, Talia e Sofia, e viram a ação. Foram em casa buscar a mascote de quatro meses, Lupita. “Ela tomou a vacina e aproveitamos para limpar o ouvido dela. Muito boa a ação e melhor ainda por ser gratuita. É importante imunizar os bichinhos contra a raiva”, resumiu Cecília.