O quintal estava com muito lixo acumulado, provocando rachaduras na casa - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 28/09/2021 18:41 | Atualizado 28/09/2021 18:50

Belford Roxo - A Secretaria de Vigilância em Saúde Sanitária de Belford Roxo realizou nesta terça-feira (28), ação conjunta para solucionar uma questão grave de saúde pública. Uma idosa com problemas psicossociais e coletora de resíduos, foi socorrida no bairro São Bernardo. Na casa e no quintal os agentes encontraram papelões, caixas, garrafas de vidro e plástico, latas, baldes e diversos itens retirados da lixeira. A Prefeitura começou a limpeza do local. O Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas II), localizado em Santa Amélia, está acompanhando o caso.

Agentes da Prefeitura retiraram uma grande quantidade de lixo acumulado Rafael Barreto / PMBR A ação intersetorial contou também com a participação da Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Centro de Atenção Psicossocial (Caps), Secretaria de Conservação, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Fiscalização Sanitária e Vigilância Ambiental.

As consequências das transformações no comportamento humano podem causar transtornos difíceis de serem identificados por familiares. Os chamados acumuladores são pessoas que pegam objetos descartados em locais aleatórios e os guardam na própria residência. Em alguns casos, a colaboração de moradores é fundamental para ajudar na identificação desses casos e encaminhamento para os centros que cuidam da saúde mental.

Situação insalubre

“Conversamos com o irmão da senhora, aí a gente viu que o problema era bem maior, como o caso da vulnerabilidade social. Para acessar os serviços que a assistência social propõe é necessário fazer a limpeza do local”, explica a advogada Fernanda Ferreira, 37 anos, do CRAS de Santa Amélia, ao se referir a ocorrência que acompanha há um ano.

Para professora Maria Elza, 59 anos, ter atenção ao próximo é fundamental. “Informei sobre a necessidade de ajudar essa pessoa, pois nós sabemos que ela é coletora e está vivendo em uma situação insalubre. A nossa intenção é ajudá-la, conservar a saúde dela e a de todos nós”, resumiu.