O suspeito foi conduzido para a 54ª DP - Reprodução

Publicado 27/09/2021 22:41 | Atualizado 27/09/2021 22:43

Belford Roxo – Policiais militares do Programa Operação Segurança Presente de Belford Roxo, prenderam na noite da última sexta-feira (24/09), um homem durante abordagem na Estrada Manoel de Sá com Avenida Presidente Kennedy, no bairro Lote XV. Contra ele, havia um mandado de prisão por integrar uma organização paramilitar, conhecida como milícia.

O acusado estava pilotando uma motocicleta modelo CB 300R de cor vermelha. O detido não teve sua identificação revelada.

Ele foi conduzido à 54ª DP, em Belford Roxo, onde permaneceu preso.