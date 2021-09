O Feirart reúne diversos profissionais de artesanato, que veem o programa como oportunidade de geração de renda - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 29/09/2021 16:07 | Atualizado 29/09/2021 16:10

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo tem uma boa notícia para os artesãos inscritos no programa Feirart: a Secretaria Municipal de Cultura está voltando com a tradicional feira de artesanato no bairro Santa Amélia, das 8h às 18h. O retorno será neste sábado (02/10). Entre os principais produtos estarão trabalhos de pintura e decoupage (a técnica que consiste em cobrir determinadas superfícies, por meio do processo de recorte e colagem de imagens prontas como, tecidos, guardanapos, fotografias, jornais e revistas), entre outras.

Diversos produtos artesanais são expostos nas feiras, propiciando assim que a venda direta para o público Rafael Barreto / PMBR O Feirart de Bel é um programa da Secretaria de Cultura de Belford Roxo, que atua na inserção de pessoas do mercado de trabalho, através da geração de trabalho e renda. A iniciativa conta com cerca de 30 profissionais de artesanato inscritos.

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou que o Feirart de Bel foi implantado em 2017, logo no início do primeiro governo do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho. “A pandemia atrapalhou, mas estamos retornando aos poucos com este programa, que é uma grande vitrine para as artesãs e artesãos mostrarem seus trabalhos. Estamos entrando em outubro, que tem a campanha do Outubro Rosa, que é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. O Feirart também tem como meta elevar a autoestima de mulheres que porventura foram acometidas pela doença. Somos uma família e uma grande rede de apoio”. Argumentou Bruno Nunes.

Terapia contra a depressão

A coordenadora do Feirart, Janete Lima, explicou que para fazer parte do programa é necessário se inscrever na Casa da Cultura e participar das oficinas. “As artesãos e os artesãos do Feirart vendem os produtos e complementam a renda. É uma boa oportunidade. Há também casos de pessoas à beira da depressão que quando participam das oficinas mudam completamente o rumo da vida e se recuperam”, arrematou.

Para se inscrever é necessário comparecer à Secretaria de Cultura (Avenida Bob Kennedy, s/n, Nova Piam), apresentar cópia da carteira de identidade, comprovante de residência, duas fotos 3 X 4 e uma pasta azul 17.