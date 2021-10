O diretor superintendente da Águas do Rio, Cleyson Jiacomini, e o prefeito Waguinho - Gilberto Rocha / PMBR

Publicado 30/09/2021 16:35 | Atualizado 30/09/2021 16:45

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (PSL), recebeu nesta quinta-feira (30/09), a visita do diretor-superintendente da Águas do Rio, Cleyson Jacomini. Durante o encontro, Jacomini revelou que a empresa deverá começar a atuar no município já em novembro com previsão de investir R$ 325 milhões nos cinco primeiros anos em coleta e tratamento de esgoto, e distribuição de água.

A Águas do Rio, empresa da Aegea Saneamento, é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário em 27 municípios fluminenses, incluindo parte da capital. Durante o período da concessão, a companhia vai investir R$24,4 bilhões na universalização dos serviços de água e esgoto, que será alcançada nos primeiros 12 anos, em alinhamento ao novo Marco Regulatório de Saneamento.

Waguinho destacou que as ações da Águas do Rio em Belford Roxo trarão melhor qualidade de vida à população. Segundo o prefeito, diversos bairros do município estão com serviços precários em termos de esgotamento sanitário e distribuição de água potável. "A vinda da Águas do Rio será a redenção para o município, pois irá resolver estes problemas. Além disso, a empresa contratará mão de obra local, gerando assim mais empregos para a cidade", destacou Waguinho, destacando que entre as principais localidades com abastecimento de água precário e ausência de esgotamento sanitário estão os bairros Wona, Nova Aurora, Santa Teresa, Maringá, Vasco e Shangrilá, entre outros.

Cleyson Jacomini explicou que a previsão da Águas do Rio é que em 10 anos Belford Roxo já tenha 99% das residências e estabelecimentos comerciais e industriais com água tratada. Já o esgotamento sanitário, o prazo é de 12 anos para 90% de todo o município. “Iremos trabalhar para termos uma regularidade nesses serviços. A Águas do Rio também irá gerar empregos diretos para os moradores do município”, concluiu o diretor superintendente.

Um dos focos da empresa é a recuperação ambiental da bacia do Rio Guandu. A Águas do Rio dará sua contribuição investindo R$ 645 milhões para a implantação dos sistemas de esgotamento sanitário em Japeri e Queimados. Essas cidades impactam diretamente no Rio Guandu, de onde vem a água que abastece a maior parte da Região Metropolitana.