Policiais militares do 20º BPM (Nova Iguaçu) e agentes do SAMU estiveram no local - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 30/09/2021 18:47 | Atualizado 30/09/2021 18:51

Belford Roxo - Uma pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo um trem de carga e um carro, na passagem de nível que divide os municípios de Nova Iguaçu e Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A colisão aconteceu na tarde desta quinta-feira (30/09), na Avenida José Mariano Passos, na altura do bairro da Prata.

Profissionais de saúde do SAMU estiveram no local para socorrer o motorista ferido. Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), e do 20º BPM (Nova Iguaçu), que estavam na cabine da Polícia Militar recém-reativada, próximo ao local, também estiveram acompanhando a ocorrência.



Até o momento, não há mais informações sobre o nome do motorista e o motivo da causa do acidente.