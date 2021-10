O Lagoinha, de Japeri, fez a melhor campanha - Divulgação / ACFBR

Publicado 01/10/2021 16:13 | Atualizado 01/10/2021 16:22

Belford Roxo - Domingo (03/10) é dia de festa para o futebol amador da Baixada Fluminense. União Eterna e Lagoinha estarão decidindo, às 11h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, mais uma edição do Brasileirão da Baixada 2021. A competição é organizada pela Associação de Clubes de Belford Roxo (ACFBR), sendo considerada uma das mais tradicionais da região. Este ano iniciou com 20 equipes.

O União Eterna tem a segunda melhor campanha da competição Divulgação / ACFBR Os atletas da equipe iguaçuana e da japeriense fizeram as melhores campanhas, e entraram na fase final com 25 pontos, mas o Lagoinha leva a vantagem no número de vitórias (8), enquanto o União Eterna venceu seis.

Entre os destaques do Lagoinha, estão: o atacante Théo, artilheiro do time e da competição, com oito gols, o meio-campo Leozinho, o zagueiro Lucas e o atacante Douglas. No União Eterna, o atacante e artilheiro do time, Dogão, com cinco gols, o atacante Patrick, o meia Paulo Henrique e o goleiro Jack, também brilharam na competição.

Jackson Macedo, organizador do Brasileirão da Baixada promete final eletrizante, neste domingo (3) Divulgação “Esta foi uma das emocionantes edições do Brasileirão da Baixada, pois chegou a um determinado momento que os times quase se igualavam em qualidade e cada jogo era uma surpresa. A adesão de equipes de vários municípios foi um dos pontos fortes, porque mostra o quanto nossa competição tem credibilidade no meio esportivo. Convido a todos a participarem dessa final que promete ser eletrizante, devido ao fato de não termos um time favorito e tudo pode acontecer. Parabenizo a todas as equipes que nos honraram com sua participação, e queremos firmar um convite para que participem no próximo ano”, disse o presidente da ACFBR, Jackson Macedo.

O Ingresso para a final será 1kg de alimento não perecível Divulgação Está é a 9ª edição do Brasileirão, e serão entregues R$ 28 mil reais em prêmios, entre troféus e medalhas, aos melhores em campo.

O evento obedecerá ao protocolo da OMS contra a pandemia da covid-19 e contará com a presença de autoridades e personalidades do esporte. O ingresso para grande final é um 1kg de alimento não perecível.